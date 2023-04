Openluchtzwembad Hoogkerk gaat deze zomer weer open, gemeente zoekt vrijwilligers

Openluchtzwembad Hoogkerk gaat deze zomer weer open. Vorig jaar moest het zwembad noodgedwongen gesloten blijven vanwege schade. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

In januari vorig jaar werd in het bad een scheur gevonden. Omdat onderzoek en herstel veel langer ging duren dan aanvankelijk gedacht werd bleef het zwembad de hele zomer dicht. Dit tot grote onvrede van de inwoners. Want ook in 2020 en 2021 kon er vanwege de coronacrisis maar beperkt gezwommen worden. De bedoeling is dat er deze zomer wel weer volop gezwommen kan worden.

Het bad is in eigendom van Stichting Zwembad Hoogkerk. De huidige bestuursleden hebben besloten ermee te stoppen. Daarom is de gemeente Groningen op zoek naar een nieuw stichtingsbestuur. Naast nieuwe bestuursleden zoekt men ook vrijwilligers en zwembadpersoneel die een handje willen helpen. De gemeente heeft aangegeven te willen gaan helpen bij het zomerklaar maken van het bad. Zo wil men bijvoorbeeld een nieuwe coating in het bad aanbrengen. “Het is kort dag, maar we doen er alles aan om er voor te zorgen dat er deze zomer weer gezwommen kan worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Mensen die zich aan willen melden als vrijwilliger of bestuursfunctie kunnen een mail sturen naar dit adres.

Verslaggever Mirre van de Klok maakte vorig jaar een reportage over het zwembad: