Hoogkerk blij met heropening openluchtzwembad

In Hoogkerk wordt blij gereageerd op het nieuws dat het openluchtzwembad komende zomer weer open zal gaan. Afgelopen Paasweekend maakte de gemeente Groningen bekend dat men alles op alles wil zetten om de deuren komende zomermaanden weer te openen.

“Geweldig nieuws”, schrijft Cathrien. “Dan kunnen we weer om 07.00 uur baantjes trekken.” Ingrid: “Mooi dat het weer open gaat. Ik kom zeker zwemmen. Wel echt heel jammer dat alles tegenwoordig maar vrijwillig moet.” Astrid: “Ik denk dat je met betaalde krachten verder komt. Er zijn vast genoeg inwoners die vakantie hebben en een extra zakcentje willen bijverdienen komende zomer. Of het misschien naast hun studie willen doen.” Diana schrijft daarover: “Misschien is er een samenwerking met Sport & Bewegen van het Alfa-college mogelijk?”

Scheur in het bad

Het openluchtzwembad in Hoogkerk werd de afgelopen jaren geplaagd door tegenslagen. Tijdens de coronacrisis kon het bad maar beperkt open en in de periode daarvoor was er in het dorp onenigheid over de openingstijden. Vorig jaar januari werd er een scheur gevonden in het bad. Aanvankelijk dacht men de schade voor het zomerseizoen gerepareerd te zullen hebben, maar onderzoek en herstel ging veel langer duren waardoor het bad het hele seizoen dicht moest blijven.

Gemeente: “We doen er alles aan zodat er komende zomer weer gezwommen kan worden”

Het bad is in eigendom van Stichting Zwembad Hoogkerk. De huidige bestuursleden hebben besloten ermee te stoppen. Daarom is de gemeente Groningen op zoek naar een nieuw stichtingsbestuur. Naast nieuwe bestuursleden zoekt men ook vrijwilligers en zwembadpersoneel die een handje willen helpen. De gemeente heeft aangegeven te willen gaan helpen bij het zomerklaar maken van het bad. Zo wil men bijvoorbeeld een nieuwe coating in het bad aanbrengen. “Het is kort dag, maar we doen er alles aan om er voor te zorgen dat er deze zomer weer gezwommen kan worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente. De gemeente roept tegelijkertijd mensen op die zich als vrijwilliger willen inzetten, zich kunnen melden bij de gemeente.

“Zakcentje geeft meer motivatie”

Dat er weer gezwommen kan worden wordt toegejuicht. Maar de inwoners in Hoogkerk denken dat het goed zou zijn om de vrijwilligers die zich in willen zetten voor het zwembad een zakcentje te geven. Jeannette: “Als je er voor betaald krijgt zal de zoektocht wat makkelijker zijn. Het geeft dan ook wat meer motivatie.” Ook dringen verschillende bewoners aan om wellicht een samenwerking te zoeken met de opleiding Sport & Bewegen van het Alfa-college.

Vereniging Wijkraad Hoogkerk: “Recreatieplas is geen zwembad”

Ronald Kenter van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk liet vorig jaar aan OOG Tv weten dat Hoogkerk niet zonder zwembad kan, en dat het prettig was dat veel mensen zich aan het inzetten waren om het bad weer snel te openen. Kenter: “Er is vorig jaar zomer veel gebruik gemaakt van de Ruskenveense Plas, een recreatieplas vlakbij Hoogkerk. Op iedere zomerse dag heb ik het strand daar vol zien liggen. En op zich is dat een hele mooie ontwikkeling. Maar een recreatieplas is geen zwembad. Het zwembad met goede faciliteiten, met de badjuf en -meester die een oogje in het zeil houdt. We hopen dat het bad snel weer open kan.”