VVD en CDA maken zich zorgen over verkeersveiligheid wijkring Beijum en vragen wethouder om actie

nieuws

Foto: Google Maps

De fracties van de VVD en het CDA maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de wijkring in Beijum. De beide fracties willen dat de wethouder in actie komt.

Aanleiding is een dodelijk verkeersongeluk dat vorige maand plaatsvond. Bij het ongeluk werd een 75-jarige man geschept door een automobilist. Het slachtoffer kwam daarbij om het leven. “Het is vreselijk wat er is gebeurd”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Het is belangrijk dat er een oplossing voor deze situatie komt. Ik ben zelf een aantal keren in Beijum geweest, en deze wijkring is heel breed. Qua situatie is het niet ingericht om langzaam te rijden. Ik denk dat snelheidsbeperkende maatregelen nodig zijn om de situatie op te lossen. En dan bedoel ik niet een bordje met ’30’ ophangen. Er moet meer gebeuren. Wellicht kan er ook ingezet worden op meer handhaving. Een flitspaal is denk ik niet een oplossing. Misschien dat mobiele flitsposten wel zouden kunnen werken.”

Wijkring Beijum

Bewoners in de wijk Beijum maken zich al langere tijd zorgen over de verkeerssituatie in Beijum. Regelmatig wordt er te snel gereden. De afgelopen jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd. De huidige situatie ontstond in 2001 toen de Emingaheerd en de Amkemaheerd voorrangswegen werden. In de jaren daarvoor had rechts voorrang. In september 2001 ging het in de nieuwe situatie gelijk mis. Een automobilist vloog op de Amkemaheerd met hoge snelheid uit de bocht en belandde op de kop in de sloot. Buurtbewoners en hulpverleners haalden de twee slachtoffers, een 23- en een 26-jarige man, uit de auto. De 23-jarige overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners houden de meeste mensen zich vandaag de dag keurig aan de snelheid, maar zijn er zo nu en dan excessen.

Rik Heiner (VVD): “Verschillende maatregelen denkbaar”

Heiner: “Op de weg mag maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. De adviessnelheid is echter 40, terwijl het ingericht is als een weg waar je ook 80 zou kunnen rijden. Ik denk dat een 30 kilometer-zone een oplossing zou kunnen zijn, maar dan moet de inrichting er ook naar zijn. Je kunt dan denken aan het plaatsen van plantenbakken. Het gaat in ieder geval om maatregelen waarbij automobilisten bewust worden gemaakt om langzamer te rijden. Ook het opheffen van de voorrangsweg is wellicht een optie. Maar in dit geval zijn wij de agerende partij. Wij constateren iets en wij stellen de wethouder vragen. De wethouder beschikt over een heel team met onder andere verkeerskundigen die kennis in huis hebben om met een oplossing voor deze situatie komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de wethouder gaat reageren.”

Jalt de Haan (CDA): “Ik zie regelmatig situaties waarbij ik mijn hard vasthoud”

Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA heeft inmiddels vragen ingediend bij de wethouder, want ook zijn fractie maakt zich zorgen. De Haan: “Ik ken de situatie vrij goed, omdat ik in deze wijk werk. En ik zie regelmatig gevaarlijke situaties. Situaties waarbij je toch even je hart vasthoudt. Wat ik constateer is dat je een weg hebt waar 50 kilometer per uur gereden mag worden, maar waar men zich in sommige gevallen niet aan houdt. En dat er nu een dodelijk ongeluk heeft plaatsgevonden, dat is heel erg.”

“Extra verkeersdrempels en handhaving?”

De Haan hinkt op twee gedachten: “De gemeente maakt regels. Voor deze weg geldt een maximumsnelheid. Daar houden mensen zich niet aan. Je hebt het dus over het gedrag van mensen. Asociaal gedrag waarbij automobilisten de regels aan hun laars lappen. En omdat mensen zich niet aan de regels houden zijn maatregelen nodig. Ik zit te denken aan het plaatsen van extra verkeersdrempels. Of misschien extra handhaving, hoewel ik me ook kan voorstellen dat je niet zo een blik extra handhavers tevoorschijn kunt toveren. Ik denk dat het goed is dat de verkeerssituatie wezenlijk anders wordt ingericht.”

“Probleem speelt ook in Lewenborg”

Ook een 30 kilometer-zone of het verwijderen van de voorrangsstatus kan op instemming rekenen van het CDA: “Je hebt het over een racebaan, en dat gedrag moet ontmoedigd worden. De Savornin Lohmanlaan is misschien een goed voorbeeld. Daar werd ook te snel gereden, waarna dit na klachten een 30 kilometer-zone werd. Dat zou hier ook in Beijum kunnen. En ik sluit me wat dat betreft bij meneer Heiner aan, dat dit een onderwerp is waar verkeerskundigen naar moeten kijken, in wat er mogelijk is. Overigens wil ik aangeven dat dit probleem niet alleen in Beijum speelt, maar ook in Lewenborg. Ook daar heb je een wijkring waar regelmatig te hard wordt gereden.”

Verslaggever Sientje van Schie maakte een reportage over het onderwerp: