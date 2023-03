Velocitas de sterkste in topper, Mamio weer koploper

sport

Foto Andor Heij

In de tweede klasse L zaterdag won Velocitas de topper van Drenthina en is medekoploper. In 3C won Groen Geel van The Knickerbockers en Mamio is in 4C weer koploper.

Velocitas versloeg in 2L in Emmen, nummer twee, Drenthina. Het werd 0-3 voor de Groningers die snel klaar waren met de Drenten. Bart Steenbergen opende de score al na twaalf minuten. Fabian de Vries tekende voor de tweede. De derde was ook van De Vries vanuit een hoekschop, die er na een half uurtje direct in ging. Velocitas kreeg na rust kansen op meer. Velocitas staat samen met Achilles 1894 aan kop met 32 punten uit 16 wedstrijden, alleen is het doelsaldo van de Assenaren beter.

Be Quick 1887 verloor met 4-0 van Zuidhorn en blijft laatste met 3 punten. De degradatie naar de derde klasse is slechts een kwestie van tijd.

In 3C werd het beladen potje tussen de ex-studenten (Groen Geel) en de studenten (The Knickerbockers) een 1-0 overwinning voor Groen Geel. Groen Geel is tweede met 36 uit 18, 6 punten minder dan koploper Grijpskerk. TKB staat zevende.

HFC’15 won met 3-2 van Lycurgus. Robby van Sluis scoorde twee keer voor HFC. Beide ploegen hebben 30 punten uit 18 wedstrijden en staan vierde en vijfde.

Omlandia won bij Helpman met 0-1 en deed daarmee goede zaken in de strijd tegen degradatie. Wouter Hoek was het goudhaantje voor Omlandia. Helpman staat zesde en Omlandia negende.

In 4C heroverde Mamio de koppositie door thuis met 5-0 te winnen van Poolster. Mamio heeft 37 uit 17. Holwierde verloor met 4-5 van Middelstum en is nu tweede.

VVK rukte op naar de derde plek door een 3-2 zege op DVC Appingedam en heeft 32 uit 17.

Amicitia VMC speelde met 1-1 gelijk tegen SIOS en is voorlaatste. SC Stadspark pakte een punt tegen Corenos (2-2), maar blijft laatste.