Studenten protesteren in Academiegebouw tegen ontslag Susanne Täuber

nieuws

Enkele tientallen studenten zijn woensdag aan het begin van de middag in het Academiegebouw begonnen aan een protest tegen het ontslag van universitair hoofddocent Susanne Täuber.

De studenten melden in een persbericht dat de RUG onvoldoende optreedt tegen sociale onveiligheid op de Rijksuniversiteit. Afgelopen dinsdag overhandigden ze nog een petitie met 3.500 handtekeningen aan het bestuur van de RUG, met het verzoek om het ontslag van Täuber in te trekken.

Susanne Täuber werd ontslagen omdat ze in een wetenschappelijke publicatie had gemeld dat vrouwelijke onderzoekers aan de RUG worden tegengewerkt in hun carrière. De docent, die zelf expert sociale veiligheid is, spande daarop een rechtszaak aan. De rechter keurde het ontslag echter goed, vanwege de verstoorde arbeidsrelatie. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG beloofde dinsdag, de petitie goed te zullen bestuderen en erop terug te komen.