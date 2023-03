FC-speler Jetro Willems krijgt klap van supporter, veel politie aanwezig rond stadion

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een supporter heeft FC-speler Jetro Willems tijdens de voetbalwedstrijd FC Groningen-SC Heerenveen een klap gegeven. De situatie leidde tot veel tumult op de tribune.

In de Euroborg werd zondagmiddag de Derby van het Noorden gespeeld. De FC begon goed aan de wedstrijd waarbij er een aantal kansen werden gecreeërd. Ook het publiek liet zich van hun beste kant zien door een fraaie sfeeractie. Uiteindelijk was het niet de FC maar SC Heerenveen dat tot twee keer toe de bal in de touwen wist te werken. In de 80ste minuut betrad een supporter het veld. Deze kon snel door stewards worden ingerekend. Daarna werd het echter onrustig op één van de tribunes.

FC-speler Jetro Willems besloot daarop om naar de tribune te gaan om de situatie te sussen. Willems kreeg daarbij een klap van een supporter. Voor scheidsrechter Gözübüyük was het aanleiding om de wedstrijd stil te leggen. Na een kwartier kon de wedstrijd hervat worden. Nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl meldt dat er buiten rondom het stadion veel politie aanwezig is. Volgens Wind gaat het om meer agenten dan dat er normaal tijdens wedstrijddagen worden ingezet.

Bekijk hier beelden van het incident:

Wat een gekken. Jetro Willems die een knal krijgt van zijn eigen supporter. #FCGroningen pic.twitter.com/hyzMLgJ1wy — Gert-Jan (@gjredder) March 19, 2023

Gaan enkele ‘supporters’ van FC Groningen nu de eigen spelers fysiek belagen? Wedstrijd gestaakt… pic.twitter.com/XGKUqKgS4a — Sander de Vries (@SanderVries_LC) March 19, 2023