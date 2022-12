Forse nederlaag Drs. Vijfje bij Europees debuut

sport

Foto Wouter Holsappel. Drs. Vijfje landskampioen

Het Europese debuut van de vrouwen van zaalvoetbalvereniging Drs. Vijfje is maandagavond op een deceptie uitgelopen.

In Italië werd tegen de organiserende club Città di Falconara met maar liefst 12-1 verloren. Tessa Peters maakte de eretreffer voor Drs. Vijfje. Woensdag spelen de Groninger studentes de tweede wedstrijd tegen DEAC uit Hongarije.

Er doen zes clubs mee aan de zesde editie van het European Women’s Futsal Tournament. De landskampioenen bij de vrouwen zijn verdeeld over twee poules van drie clubs. In de andere poule zitten de kampioenen van Spanje, Portugal en Polen: Atletico Navalcarnero, Benfica en Poznan. Het toernooi is geen officiële strijd om het Europees kampioenschap.