RIVM: “Griepepidemie in Nederland begonnen, aantal gevallen neemt flink toe”

De griepepidemie in Nederland is begonnen. Dat laat het RIVM woensdag weten. Volgens het RIVM worden in steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten het influenzavirus gevonden.

In de afgelopen week ligt het aantal keel- en neusmonsters waarin het influenzavirus wordt aangetroffen drie keer zo hoog als in de week er voor. “Vorige week leek een griepepidemie in aantocht. Toen was al een duidelijke stijging van het aantal griepvirusinfecties te zien. Afgelopen week steeg dit aantal hard verder. Daarom zeggen we nu dat de griepepidemie begonnen is”, schrijft het RIVM. “Meestal begint de griepepidemie in december of januari. Maar sinds het begin van het ‘normale’ griepseizoen in 2021 werd het griepvirus in Nederland maar heel soms gevonden. Dit komt waarschijnlijk door de coronamaatregelen. Die werkten ook tegen de verspreiding van het griepvirus. Nu de maatregelen zijn versoepeld, hebben mensen weer meer contact met anderen. Daarmee neemt ook de kans op luchtweginfecties zoals griep toe.”

Het RIVM laat weten dat ze de ontwikkelingen op de voet volgt. Dit gebeurt door bijvoorbeeld in contact te staan met huisartsenpraktijken die doorgeven hoeveel mensen zich met griepachtige klachten melden. Ook wordt er gekeken naar andere gegevens zoals laboratoria. Daaruit blijkt dat het aantal monsters waarin het griepvirus is gevonden drie keer zo hoog is als de week ervoor. Verder laten ziekenhuizen weten dat zij vergelijkbare aantallen mensen met griep zien als tijdens epidemieën vóór de coronapandemie.