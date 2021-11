Stadjer vrijgesproken van zware mishandeling tijdens Heerenveen – FC Groningen

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Een 24-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van poging tot zware mishandeling. Er was twee maanden cel geëist. Dat meldt RTV Noord.



De man werd er van beschuldigd dat hij tijdens de wedstrijd Heerenveen – FC Groningen in april 2019 een fakkel in een familievak van Heerenveen had gegooid. Een vrouw werd geraakt en liep een gekneusde onderkaak op.

De rechter oordeelde dat er zo veel fakkels naar het Heerenveen vak waren gegooid dat het onduidelijk was welke fakkel de vrouw had getroffen.