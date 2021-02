De grutto is weer in Groningen, maar daarmee is de winter nog niet definitief verslagen

nieuws

Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888100

De grutto is terug in Groningen. In de plasdras van weidevogelgebied Paddepoel van het Groninger Landschap werden er zondag vier gespot. Landschapsbeheerder Arjan Hendriks is blij.

Hoi Arjan! Kun je nu zeggen dat het voorjaar écht in het land is?

“Haha, dat kan. En het heeft er natuurlijk ook alle schijn van dat de lente begonnen is. Als je naar buiten kijkt, of je maakt een wandeling, dan voelt het echt heel erg voorjaarsachtig aan. De grutto’s hebben dat ook in de gaten. Zelf heb ik ze nog niet gespot, maar onze directeur Marco Glastra is er vier tegen gekomen in ons gebied.”

Helemaal onverwacht komt het nieuws ook niet hè?

“Nee. Als landschapsbeheerders volgen wij heel goed de waarnemingen. De afgelopen dagen werden er al grutto’s gezien bij het Landje Van Geijsel bij Ouderkerk aan de Amstel, maar normaal duurt het dan nog even voor ze zich hier ten noorden van de stad Groningen laten zien. Gemiddeld kunnen we de eerste grutto hier eind februari of begin maart verwelkomen. Dat ze nu hier al zijn is dus eerder dan normaal.”

Vorige week zaten we nog helemaal in de winter, nu is het voorjaar aangebroken. Hebben de grutto’s dat in de gaten?

“Zeer zeker. De grutto’s overwinteren in het westen van Afrika. Als ze op een gegeven moment in de gaten krijgen dat de winter in Nederland voorbij is, dan maken ze hun reis naar Nederland. Bij hun trek volgen ze vooral de kustlijn. De ene grutto maakt tussenstops in Portugal en Frankrijk, een andere grutto vliegt rechtstreeks. Zo’n beest legt dan echt een afstand van vier- of vijfduizend kilometer in één keer af.”

Ze zeggen van vogels, of in dit geval een weidevogel, dat het de beste meteorologen zijn. Nu de grutto hier is, kunnen we daarmee ook vaststellen dat er geen winter meer komt?

“Haha, nee. Het kan de komende tijd nog evengoed koud worden. En mocht de temperatuur dalen dan vliegt de grutto ook gewoon weer terug. Misschien niet helemaal naar West-Afrika, maar bijvoorbeeld wel naar warmere streken in Frankrijk. Dus ze kunnen zich heel makkelijk aanpassen aan de situatie. Mocht je trouwens de trek willen volgen, dit is mogelijk op de website Kening fan ‘e Greide.