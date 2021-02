CDA en VVD stellen Kamervragen over relatie tussen RUG en Confucius Instituut

nieuws

Het gebouw van het Confucius Instituut Groningen - Foto: Google Maps Streetview

Kamerleden Harry van der Molen (CDA), Martijn van Helvert (CDA) en Dennis Wiersma (VVD) hebben donderdagmiddag Kamervragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven, naar aanleiding van de berichtgeving over de mogelijke inmenging van de Chinese overheid bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Woensdag werd bekend dat Oliver Moore, hoogleraar Chinese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, zich niet negatief mag uitlaten over China. Dat zou in het contract staan tussen zijn werkgever en het Confucius Instituut, de organisatie die voor de helft betaald voor de aanstelling van Moore. Zowel de hoogleraar als de universiteit ontkennen deze aantijging.

De Kamerleden stellen echter dat er wel degelijk sprake is van aantasting van de academische vrijheid. De Inspectie van het Onderwijs moet daarom van het CDA de opdracht krijgen om te onderzoeken of dit het geval is. Ook wil de fractie dat de minister de RUG verplicht om de banden met het Confucius Instituut te verbreken.

De VVD wil ook opheldering van de minister over het feit dat de RUG heeft verklaard dat de minister allang op de hoogte was van deze problematiek, maar niets heeft ondernomen. Deze stappen moeten, volgens de VVD, daarom nu wel gaan volgen.