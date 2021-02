Bouw van 285 nieuwe huurwoningen in De Wijert-Noord begint volgend jaar januari

nieuws

Impressie: Team 4 Architecten

Woningcorporatie De Huismeesters en aannemer Trebbe tekenden dinsdagmiddag een overeenkomst voor de bouw van 285 nieuwe huurwoningen in De Wijert-Noord. Daarvoor worden vanaf augustus 222 oude woningen en 77 garageboxen gesloopt. Begin 2022 begint de bouw van de nieuwe woningen.

In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. In overleg met de gemeente is ervoor gekozen om de herkenbare structuur van de wijk, een vast huizenpatroon met veel groen, te behouden. Om in een geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen, komen elementen van de oude woningen terug.

Inmiddels is de corporatie ook begonnen met de verbetering van zo’n 150 woningen in De Wijert. Deze bestaande woningen worden opgewaardeerd naar energielabel A.