Oproep om Lelylijn stevige positie te geven in verkiezingsprogramma D66

nieuws

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Op initiatief van fractievoorzitter Tom Rustebiel uit Stad en zijn collega Wim van Wegen van de fractie in de gemeente Noordoostpolder is een amendement ingediend om de Lelylijn een stevige positie te geven in het verkiezingsprogramma van D66 voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Het conceptverkiezingsprogramma van de partij werd in september gepresenteerd. De Lelylijn, de snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen, wordt daar ook in genoemd: “D66 wil de OV -reis Amsterdam-Groningen en Utrecht-Breda sneller maken. Daarbij kijken we naar alle mogelijkheden, zoals de Lelylijn.” Rustebiel en Van Wegen hebben zondag een amendement ingediend waarbij ze aangeven dat het punt aangepast moet worden in: “D66 wil betere en snellere ov-verbindingen voor de routes Amsterdam-Groningen en Utrecht-Breda. We zetten ons in voor de aanleg van de Lelylijn, om zo de reistijd tussen de Randstad en het Noorden drastisch te verkleinen.”

De beide politici doen de oproep naar aanleiding van het D66-congres dat in maart 2018 werd gehouden. Met ruime meerderheid werd toen een motie aangenomen om een betere verbinding tussen het Noorden en de rest van het land prominent op de politieke agenda te zetten. Tweeënhalf later vindt men het nu tijd voor de vervolgstap. Komende zaterdag wordt het verkiezingsprogramma voor de partij vastgesteld. Rustebiel en Van Wegen hopen op zoveel mogelijk steun voor het amendement. Het amendement is ondertekend door onder andere gedeputeerde Fleur Gräper, Ton Schroor van VNO-NCW Noord en Statenlid Peter Gerrits.