Enexis gaat 10kV-kabels aanleggen naar zonneweide Glimmen

nieuws

Foto: zonneweideglimmen.nl

Energiebedrijf Enexis gaat twee kabels aanleggen naar de zonneweide in Glimmen. Het gaat om twee zogeheten 10kV-kabels. Volgens secretaris Menno Visser van de zonneweide gaat het om een standaard-opdracht.

Hoi Menno! Om hoeveel meter gaat het ongeveer?

“Het gaat om 350 meter. Het kan een meter meer of minder zijn, maar dat is ongeveer de afstand die nieuw aangelegd moet worden. De kabel komt te liggen vanaf de spoorwegovergang Oude Schoolweg met de Parallelweg. Daar ligt al een bestaande kabel en daar kunnen wij op aansluiten. De nieuwe kabel wordt dan parallel-lopend aan de spoorlijn aangelegd richting de kruising met de Zuidlaarderweg. Tegenover Brasserie de Kastanjehoeve gaan de kabels naar een 1.750 KvA-transformator van de zonneweide.”

Is de aanleg van deze twee kabels spannend?

“Nee, dat valt wel mee. Voor Enexis is het eigenlijk een standaard-opdracht. Het enige dat spannend is, is de spoorlijn Groningen-Meppel. Enexis heeft een onderzoek moeten laten doen naar de mogelijke beïnvloeding van de hoogspanningsleidingen van de spoorlijn. Uit onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, blijkt dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.”

Zonneweide Glimmen

Op de Zonneweide Glimmen komen 4.320 zonnepanelen te staan die elk een piekvermogen van 370 Wattpiek hebben. Per jaar gaat er naar verwachting 1.500 MWh aan stroom opgewekt worden die vervolgens aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. In de zomer van 2019 is al reeds opdracht gegeven voor de aanleg van de kabel waardoor er nu voldoende capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk om de opgewekte stroom op te kunnen nemen. De bedoeling is dat in maart 2021 de eerste stroom opgewekt gaat worden. Op de zonneweide zijn nog 600 zonnepanelen beschikbaar.

Meer informatie over de zonneweide Glimmen is te vinden op deze website.