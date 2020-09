nieuws

Foto; Google Maps - Streetview

Vanaf aanstaande maandag is de toerit naar de A28 vanaf het Emmaviaduct op doordeweekse nachten gesloten. Volgens Groningen Bereikbaar zullen deze nachtelijke sluiting enkele maanden doorgaan.

Op doordeweekse nachten is de toerit afgesloten tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N7 richting Drachten en dan via Laan Corpus Den Hoorn naar de A28.

Een einddatum voor de werkzaamheden is nog niet bekend.