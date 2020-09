Be Quick 1887 koploper af na fors verlies tegen Velsen

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Velsen

Be Quick is koploper af in de hoofdklasse A op zondag. In eigen huis werd zaterdagavond met 4-0 verloren van RKVV Velsen, dat nu voorlopig aan de leiding staat. Be Quick is vierde.

Be Quick was voor de pauze sterker en kreeg de beste mogelijkheden met ballen op de paal en de lat en een grote kans voor Geertjan Liewes. Maar twee fouten in de opbouw van Be Quick vlak voor de pauze leverde het effectieve Velsen een 2-0 voorsprong op.

Na rust probeerde Be Quick het nog wel, maar de Velsen defensie stond goed en gaf helemaal niets weg. Via twee counters werd het nog 4-0 voor de Noord Hollanders.

“De efficiëntie die we de afgelopen weken hadden, hadden we vanavond niet”, zei een teleurgestelde trainer Steven Wuestenenk van Be Quick na afloop. “Ik heb in de eerste helft wel 43 minuten lang goed voetbal gezien met ook een paar goede kansen”. Maar in de opbouw ging het dus mis. “Het zit een beetje in ons spel. We proberen zo op te bouwen, maar dan moet er wel voldoende ruimte zijn”, vervolgde Wuestenenk. ”In twee minuten tijd hebben we de wedstrijd weggegeven. Toch hadden we in de rust het gevoel dat er nog een goed resultaat te behalen was. Maar toen die derde viel was het klaar”.

Be Quick 1887 – Velsen 0-4. 0-1 Bastiaan Scholten (43.), 0-2 Tom Kok (44.), 0-3 Frencil Lewis (54.), 0-4 Shady Daoud (80.). Toeschouwers 250.