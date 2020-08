“Scheve situatie bij verdeling subsidies podiumkunsten”

nieuws

Bij de verdeling van de subsidies van het Fonds Podium Kunsten is de situatie wel heel scheef: 88% gaat naar de Randstad en maar 12% naar de rest van het land. Dat stelt wethouder Paul de Rook in een tweet.

Het opbouwen van een betekenisvolle arbeidsmarkt voor kunstenaars buiten de Randstad wordt zo wel erg ingewikkeld, aldus de wethouder. Van de toegekende subsidies gaat nog geen 2 procent naar noordelijke projecten.

Het Fonds Podiumkunsten kent de komende vier jaar bijna een half miljoen euro toe aan drie festivals in de Stad: Eurosonic Noorderslag, het Jonge Hartenfestival en de ZomerJazzFietsTour. Swingin’ Groningen, Maar Soundsofmusic en het Peter de Grote-festival krijgen geen cent. Er is echter nog hoop: de Tweede Kamer moet zich nog uitsproken over de verdeling van de subsidies.