Geur van drogend pulp keert deze zomer terug rond suikerfabriek in Hoogkerk

foto BooST (Bert Oost)

De karakteristieke geur van de suikerfabriek in Vierverlaten (Hoogkerk) keert vanaf 1 juni tot eind augustus terug in en rond Hoogkerk. Het bedrijf gaat in deze periode aardappelsnijsel drogen, zo laat het bedrijf aan Hoogkerkonline.nl weten.

Door de coronacrisis is de vraag naar frites en andere aardappelproducten enorm gedaald. Daardoor staan de aardappelverwerkende fabrieken nagenoeg stil. Om de aardappels niet te hoeven vernietigen, wordt naarstig gezocht naar alternatieve verwerkingsopties. Eén van de opties is het snijden en vervolgens drogen van aardappelen. Deze zijn dan langer houdbaar en kunnen worden gebruikt voor diervoeders.

De Suiker Unie stopte dit jaar eigenlijk met het drogen van pulp, omdat het proces niet milieuvriendelijk genoeg is. In de afgelopen jaren werd het proces in Hoogkerk steeds verder afgebouwd. Maar voedselverspilling zorgt er nu voor dat het drogen van aardappels een optie is.

Suiker Unie heeft een speciale vergunning aangevraagd bij provincie Groningen, volgens het bedrijf is deze bereid om mee te werken. Voor het transport zullen per uur twee vrachtwagens met aardappelsnijsel of aardappelen naar het terrein komen, deze volgen de route van de bietenwagens.