Coronacrisis in het klein (10): Ako op het station sluit en even de fret uitlaten

De Ako op het station sluit definitief de deuren. En iemand die haar fret uitlaat in het Noorderplantsoen, waar overigens wel weer koffie verkrijgbaar is.



‘Corona heeft de Ako op het Hoofdstation van Groningen het laatste zetje gegeven. Sinds 13 uur vanmiddag definitief gesloten’, meldt een treinreiziger op Twitter.

Het einde van een tijdperk. Tientallen jaren was de stationswinkel de enige plek in de stad waar je op zondag een krant of een boek kon scoren.

Het was op dag 10 van de coronacrisis best druk in het Noorderplantsoen. Het paviljoen is binnen gesloten maar in de open lucht is er van alles te krijgen.

Er zijn opvallend veel hardlopers in het park en iemand die haar fret uitlaat (foto boven). ‘Dat deed ik eerst op een andere plek maar daar vielen kraaien de fret lastig. In het plantsoen doen de kraaien dat niet’.

Een berichtje uit het UMCG:

En een bericht van het Martini:

Veel mensen steken onze patiënten en zorgverleners een hart onder de riem via een kaart, tekening of kunstwerkje. Onze oproep is om post voor zorgverleners digitaal te versturen door je bericht te voorzien van #teammartinibedankt. Dan kunnen zij de berichten online lezen! pic.twitter.com/I5qdYFeTcp — Martini Ziekenhuis (@MartiniHospital) March 25, 2020

Koude nachten:

In De #Onlanden was de schaatsbaan nog heel even geopend vanochtend. pic.twitter.com/tirk7ILGvK — Natuurin De Onlanden (@natuuronlanden) March 25, 2020

Diverse natuurliefhebbers zijn gewend hun ervaringen regelmatig te delen via sociale media. Nu ze vooral veel thuis blijven doen ze verslag vanuit hun stadstuin:

Tuinsafari stadstuin #groningen

Vorige week een houtsnip bij de buren op het terras

Vandaag tjiftjaf in de bloeiende perenboom, net als een legertje bijen.

En de citroenvlinder hard op zoek naar iets wat bloeit. pic.twitter.com/b4kydDHoO0 — Marieke (@m_wiersma) March 25, 2020

Nienke Siegers uit Groningen heeft een spelletje bedacht:

Muziek: