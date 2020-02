Spoorverdubbeling Hoogkerk-Zuidhorn krijgt vorm

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Met nog zo’n tien maanden te gaan begint de spoorverdubbeling tussen Hoogkerk en Zuidhorn flink vorm te krijgen. In december moeten alle werkzaamheden afgerond zijn zodat er met de invoering van de nieuwe dienstregeling een tweede sneltrein kan gaan rijden.

De werkzaamheden aan het project ‘extra sneltrein’ begonnen in de herfstvakantie van 2018. Eén van de grotere deelprojecten in het geheel is het verdubbelen van het spoor over een lengte van acht kilometer tussen Hoogkerk en Zuidhorn. Uit beelden op YouTube, die deze week gemaakt werden vanuit de cabine van een trein, blijkt dat de verdubbeling al grotendeels gerealiseerd is. Op het gehele traject ligt er nieuw spoor, alleen is dit bij Hoogkerk en Zuidhorn nog niet aangesloten op het bestaande net. Daarnaast ligt bij Vierverlaten nog een uitdaging waar het nieuwe spoor en het bestaande spoor over elkaar heen getild moeten worden.

Tekst gaat verder onder de foto





In Zuidhorn werd in de herfst van 2019 druk gewerkt aan het dubbelsporig maken van de spoorbrug bij het Wilhelminapark. Foto archief: Stefan Verkerk / ProRail.nl

Nog veel puntjes op de ‘i’

De afgelopen anderhalf jaar is er tussen Hoogkerk en Zuidhorn al veel werk verzet. Een oude spoorbrug over de Zuidwending bij Hoogkerk is vervangen door een volledig nieuw dubbelsporig exemplaar. Dit geldt ook voor de spoorbruggen in Zuidhorn over de Fanerweg en bij het Wilhelminapark. Uit de YouTube-beelden blijkt dat er nog veel puntjes op de ‘i’ moeten worden gezet. Zo moet de beveiliging nog worden geïnstalleerd en moeten seinen geplaatst worden.

Derde perron in Zuidhorn

Op het station van Zuidhorn wordt deze weken druk gewerkt om een derde spoor aan te leggen. Aan de noordkant komt een nieuw perron met keerspoor dat gebruikt gaat worden door de pendeltrein die tijdens de spitsuren tussen het dorp in het Westerkwartier en Stad rijdt. Het komende driekwart jaar zal er ook op het Friese deel van de lijn nog gewerkt worden. De perrons in Grijpskerk, De Westereen, Feanwâlden en Buitenpost gaan verlengd worden. Een bocht bij Tytsjerk wordt verkant zodat er met een hogere snelheid gepasseerd kan worden. In Leeuwarden ligt er nog een uitdaging bij spoorwegovergang De Schrans. Deze wordt dubbelsporig waardoor de perrons in Leeuwarden verlengd kunnen worden. Daarnaast moet de spoorwegovergang bij Friesland Campina in de Friese hoofdstad nog aangepast worden.

Bekijk hier de beelden gemaakt vanuit de treincabine: