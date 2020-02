nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Maandagmiddag is een deel van de Goeman Borgesiuslaan afgezet na een gaslek. Dat is waarschijnlijk ontstaan bij graafwerkzaamheden in de straat.

De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Of het om een groot lek gaat, is niet bekend.

Enexis komt later het lek dichten.