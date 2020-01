Stadsbestuur vermoedt fraude met Energie-Indexen

nieuws

Het stadsbestuur denkt dat in Groningen op grote schaal gefraudeerd wordt met verkeerde Energie-Indexen.



Een hogere Energie-Index levert ook een hogere huur op. Het energielabel is één van de gronden waarop de hoogte van de huur wordt gebaseerd. Het stadsbestuur wil daarom een proef om misbruik rond de Energie-Indexen te onderzoeken. De hulp van het Rijk is daarbij nodig, want dat registreert de energielabels.

Sinds een jaar kent de gemeente een zogenoemde verhuurdersvergunning, die kan worden ingetrokken bij malafide praktijken. De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over verhuurders. Wethouder Roeland van der Schaaf adviseert huurders met klachten over verhuurders, zich te melden.