Jorden van Foreest wint van de Rus Nikita Vitiugov in de 7e ronde

foto Alina L'Ami

De 20-jarige Jorden van Foreest blijft het uitstekend doen in Wijk aan Zee met een overwinning op de Rus Nikita Vitiugov in de 7e ronde.

Van Foreest kwam in een Franse opening met zwart een pion voor te staan. Gaandeweg kwam hij gewonnen te staan, maar Vitiugov stribbelde tegen met een kwaliteitsoffer. Uiteindelijk wist de Groninger de partij in 62 zetten te winnen. Daarmee heeft Jorden 4.5 punt uit 7 partijen in de Masters van Tata Steel Chess. Vorig jaar had hij bij zijn debuut in dit hele sterke toernooi 4.5 uit 13 en dat resultaat heeft hij nu al geëvenaard. (later meer)

In de Challengers, de groep onder de Masters, speelde Lucas van Foreest met zwart remise tegen de koploper Pavel Eljanov. Lucas staat met 3,5 uit 7 in de middenmoot.