Vierde editie van Vrouwenmars vindt zondag plaats: “Net als in 1945 lopen we naar Grijpskerk”

Foto: Fotograaf onbekend, collectie Anefo, Nationaal Archief.

In totaal 116 vrouwen nemen zondag deel aan de Vrouwenmars 1945. De tocht begint bij het Huis van Bewaring in Groningen en eindigt in Grijpskerk.

“Op 11 april 1945 vertrokken er vanuit doorgangskamp Westerbork 116 vrouwen te voet richting een voor hun onbekende bestemming”, laat de organisatie weten. “De geallieerden waren Westerbork tot op enkele kilometers genaderd. De bevrijding was nabij en de Duitse bezetter trok zich terug. De vrouwen, die voornamelijk in het verzet actief waren geweest, werden geëvacueerd. Omdat het overdag te onveilig was liep men ’s nachts, onder bewaking van Duitse soldaten, naar het onbekende lot. Via Groningen arriveerde men na drie dagen in Grijpskerk waar de groep werd vrijgelaten. Alle vrouwen hebben de tocht overleefd.”

Vervolg

De tocht werd voor het eerst gehouden in 2021. Toen vanwege 75 jaar bevrijding. Vanwege het grote succes kreeg de tocht de afgelopen jaren een vervolg. Dit jaar loopt men van Groningen naar Grijpskerk. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: die van 5 of die van 25 kilometer. “De tocht van 5 kilometer bieden we voor het eerst aan, waarbij deelnemers historische context krijgen gepresenteerd. Zo wordt er een expositie bezocht en krijgt men een rondleiding door een gids langs toepasselijke plekken. De tocht van 25 kilometer voert via Zuidhorn en Niezijl naar Grijpskerk.”

De start vindt zondag plaats tussen 09.45 en 10.00 uur. Men moet om 17.00 uur gearriveerd zijn in Grijpskerk.

Verslaggever Marijn Mulder maakte een reportage over de Vrouwenmars: