Symbiotic Reflections van Jimi Kleinbruinink dit voorjaar te zien in Tschumipaviljoen

Foto: Paul Blom

In het Tschumipaviljoen is dit voorjaar Symbiotic Reflections te zien. Het imposante kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Jimi Kleinbruinink, die een opleiding heeft gevolg aan de Academie Minerva.

Bij het kunstwerk is gebruik gemaakt van spiegels en plexiglas. Maar ook is er gewerkt met materialen als bamboe en takken van de naastgelegen kastanjeboom die onlangs is gesnoeid. Al die materialen zijn door Kleinbruinink samengebracht in het kunstwerk dat daarmee heel kunstmatig oogt maar ook duidelijke natuurlijke elementen heeft.

Jimi Kleinbruinink

Voor Kleinbruinink is het niet de eerste keer dat hij mag exposeren. De kunstenaar, die in 1987 geboren werd, studeerde elf jaar geleden af aan de Academie Minerva. Hij heeft de richting autonome beeldende kunst gevolgd. De kunstwerken die hij maakt waren al te zien op festivals als ESNS Art in de stad, het Luna Festival in Leeuwarden en Grasnapolsky in Scheemda. Daarnaast heeft hij geëxposeerd in onder andere Stad, Den Haag en Eindhoven.

“Het Tschumipaviljoen biedt een unieke kans om mijn werk te laten versmelten met de locatie”

“In mijn werken omarm ik de onvoorspelbaarheid van mijn kunst”, laat Kleinbruinink weten. “Mijn werken zijn zowel groot als licht en tarten de zwaartekracht. Het is een balans tussen strakke en organische vormen en een oefening in improvisatie binnen een vaste structuur.” En precies dat is ook te zien in Symbiotic Reflections. Het is opgebouwd uit verschillende lagen waarmee een structuur van vertakkingen is ontstaan. Dat kan geïnterpreteerd worden als de groei van een boom of een zenuwstelsel. In de kern van de installatie is een draaiende kern geplaatst die aangedreven wordt door motortjes. Dit laat de sculptuur door de ruimte kronkelen. De spiegels en het plexiglas reflecteren de omgeving en breken op een natuurlijke manier het licht dat in het gebouw valt. Daardoor ziet de installatie er constant anders uit. “Het Tschumipaviljoen biedt een unieke kans om mijn werk te laten versmelten met de locatie en iets nieuws te creëren.”

Het kunstwerk is tot en met 22 juni te zien. Het Tschumipaviljoen is te vinden aan het Hereplein.