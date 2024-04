Roze Zaterdag vreest ton tekort op begroting, gemeente wil garant staan

Foto via Gemeente Groningen

Stijgende kosten voor techniek, veiligheid, podia en artiesten en tegenvallende inkomsten uit sponsoring en fondsen. De organisatie van Roze Zaterdag is bang er ruim een ton bij in te schieten na het evenement in juni. Het gemeentebestuur wil daarom garant staan voor dit tekort.

De totale begroting voor Roze Zaterdag bedraagt 400.000 euro. Hiervan is 170.000 euro gedekt door subsidies van de gemeente en de provincie Groningen, de rest moet komen van fondsen, sponsoring en horeca. De verwachting is dat het tekort uiteindelijk lager uitvalt, omdat in mei nog geld binnen kan komen van fondsen. De gemeente wil ook dat de provincie en deel van het mogelijke tekort op zich neemt. Het college stelt voor om het tekort voor maximaal 110.000 euro op zich te nemen als het zich voordoet.

“Onze gemeente en de stichting Roze Zaterdag hebben zich in 2022 samen kandidaat gesteld voor de editie van Roze Zaterdag in 2024”, schrijft het college in een raadsvoorstel. “We hebben derhalve de gezamenlijke verantwoordelijkheid dit evenement tot een succes te maken. Bij een eventueel resterend tekort bestaat de kans dat onbezoldigde bestuurders van de stichting Roze Zaterdag hiervoor moeten opdraaien. Dit willen we, ook door ons gesprek met de provincie, voorkomen.”

De officiële opening van de Roze Zaterdag vindt plaats tijdens het ‘Regenboogdiner’ op vrijdag 21 juni a.s. in het Stadhuis. De verwachting is dat in het weekend van de Roze Zaterdag (21, 22 en 23 juni) tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers naar Groningen komen.