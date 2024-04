Qbuzz krijgt boete omdat buschauffeur reiziger in rolstoel achterliet op transferium

Foto Andor Heij. Bus Zuiderdiep

Vervoersbedrijf Qbuzz heeft een boete van 7.500 euro gekregen omdat het bedrijf vorig jaar zomer een reiziger in een rolstoel achterliet op het transferium in Gieten. Dat blijkt uit het jaarverslag van Qbuzz.

De boete is opgelegd door het OV-bureau Groningen Drenthe. Zij waren niet blij toen ze van het incident hoorden. Volgens het OV-bureau had de bewuste buschauffeur contact op moeten nemen met de verkeersleiding waarbij er gevraagd hadden moeten worden om een andere bus te laten komen waarmee rolstoelers vervoert kunnen worden.

Chauffeur zei dat het niet zijn verantwoordelijkheid was

Het incident gebeurde bij het ov-knooppunt in Gieten. E-rolstoeler Meindert Withoff uit Stadskanaal wilde na een etentje in Stad met de bus van Groningen naar Stadskanaal. Daarbij moet er in Gieten worden overgestapt. De reis vanuit Groningen naar Gieten verliep zonder problemen, maar eenmaal aangekomen op het ov-knooppunt bij het Drentse dorp liet dezelfde chauffeur hem twee keer staan. De buschauffeur wilde hem niet meenemen omdat zijn rolstoel te zwaar zou zijn voor de rolstoellift in de bus. Toen Withoff vroeg hoe hij dan thuis moest komen zei de chauffeur dat dit niet zijn verantwoordelijkheid was. Voor verschillende politieke partijen en ook voor reizigersvereniging Rover was het aanleiding om aan de bel te trekken. Volgens hen moest Qbuzz maatregelen treffen om te zorgen dat elektrische rolstoelen niet meer worden geweigerd door buschauffeurs.

Teveel CO₂ uitgestoten

Het is overigens niet de enige boete die voor Qbuzz dreigt. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar teveel CO₂ uitgestoten. Om de kosten te drukken heeft de vervoerder op sommige momenten diesel getankt in plaats van de duurzame brandstof HVO. Het afgelopen jaar werd er per reizigerskilometer 33,1 gram CO₂ uitgestoten, terwijl dit volgens de afspraken maar 11,2 gram had mogen zijn. Hoe hoog deze boete wordt is onbekend, maar deze zal flink in de papieren gaan lopen.