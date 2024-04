Promotiekraker voor FC Groningen: ‘We moeten die druk koesteren’

Dick Lukkien kijkt reikhalzend uit naar de kraker tegen Willem II.

Rondom Koningsnachts spelen tegen een club die de naam van een voormalig koning draagt: Willem II. Het is een lekker affiche voor FC Groningen, dat op jacht is naar promotie naar de Eredivisie.

FC Groningen staat momenteel een punt achter Roda JC en drie achter koploper Willem II. De Tilburgers kunnen vrijdagavond de promotie binnenslepen. Trainer Dick Lukkien kijkt erg uit naar de wedstrijd. “Geweldig. Ik denk dat twee hele goede clubs tegenover elkaar staan. Dat blijkt ook wel uit de cijfers, het doelsaldo ligt dichtbij elkaar. We hebben zin om te voetballen.”

Het positieve gevoel bij FC Groningen kan niet op. “Het plezier spat ervan af”, zegt Lukkien. “Ik vond de eerste helft tegen Cambuur ook de kwaliteit ervan afspatten, dus we reizen met vertrouwen die kant op.”

Sessie om spanning tegen te gaan

Vorige week heeft FC Groningen een sessie gedaan hoe om te gaan met de spanning voor de laatste weken van de competitie. “We hebben ze vragen voorgelegd als: ‘Komt er meer spanning bij? Komt er meer druk bij?’. Bij de ene is dat meer dan bij de ander. Je merkt dat dat iets meer aan de hand is. Dat moet je gewoon uitspreken.”

Maar Lukkien vindt vooral dat zijn ploeg deze druk moet koesteren. “Als er druk bij komt, dan betekent het dat je het goed doet en je iets kunt winnen. Het is nu zaak om dat in een ultieme beloning terug te krijgen.”

Wat niet spannend was, was de vraag of keeper Hidde Jurjus wel aanwezig kon zijn voor de wedstrijd tegen de Tilburgers. Jurjus kreeg een onterechte rode kaart en deze werd maandagmiddag al snel geseponeerd. Lukkien: “Uiteindelijk ben je in afwachting van die uitspraak, maar ik had daar na de wedstrijd gelijk een goed gevoel bij. Uiteraard is het een opluchting.”

Prins en Lien ontbreken

De selectie van FC Groningen is bijna geheel fit. Alleen linksback Wouter Prins en spits Kristian Lien ontbreken vanwege blessures. Prins wordt volgende week weer op het trainingsveld verwacht om met de groep te trainen.

Vrijdagavond wordt er om 20:00 afgetrapt in het Koning Willem II stadion.