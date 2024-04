Politie zoekt informatie over gestolen fiets die werd gebruikt bij overval op McDonald’s Ter Borch

Voor het onderzoek naar de gewapende overval op de McDonalds Ter Borch (aan de Oriëntatielaan in Eelderwolde) is de politie op zoek naar specifieke informatie over een zwarte, elektrische damesfiets.

Tijdens hun vlucht vanaf de McDonald’s hebben de twee overvallers een persoon beroofd van deze specifieke fiets: een zwarte, elektrische damesfiets van het merk Pegasus. Na de beroving zijn de twee verdachten er samen op deze fiets vandoor gegaan.

De fiets was het enige wat de twee overvallers, beiden getooid in zwarte kleding en vermomd met ducttape op hun gezicht, buit wisten te maken. Dankzij alert optreden van het McDonald’s-personeel slaagden de twee verdachten er niet in om buit te maken bij het fastfoodrestaurant. Daarom sloegen de verdachten op de vlucht en maakten ze de fiets afhandig om weg te komen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die meer weten over deze specifieke fiets: “Kent u iemand die sinds afgelopen weekend ineens in het bezit is van zo’n dergelijke fiets of heeft u zaterdag- op zondagnacht één of twee mannelijke verdachten op de fiets gezien? Elk detail kan waardevol zijn in ons onderzoek, hoe klein het wellicht ook lijkt.”

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Daarnaast is er dit online tipformulier.