Noorderpersprijs 2023 uitgereikt in Forum Groningen

Anne Peetoom overhandigt de prijs aan Langeler en Polman (foto: Arend Jan Wonink)

Thereza Langeler en Hilbrand Polman van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden hebben maandagavond de Noorderpersprijs voor beste journalistieke productie van Noord-Nederland van 2023 gewonnen.

Langeler en Polman wonnen de prijs met een serie artikelen over natuurgebied het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe. Daarin beantwoorden ze de vraag hoe dat natuurgebied in leven blijft, terwijl nieuwbouwwoningen, landbouw, verkeer en toerisme steeds dichterbij komen.

En als kers op de taart van onze noorderpersprijzenavond: de bekendmaking en uitreiking van de Noorderpersprijs! Deze is voor @TherezaLangeler en Hilbrand Polman voor de reeks over het Fochtelooerveen! @dvhn_nl #noorderpers #journalistiek pic.twitter.com/BdZiBVpG63 — Noorderpers (@noorderpers) April 22, 2024

Genomineerden

Andere genomineerden waren Alessandro Tessari en Lidian Boelens van UKrant en Sikkom met hun verhaal over uitbuiting van internationale studenten in de Groningse horeca. RTV Drenthe verslaggever Marjorie Noë was ook genomineerd met haar productie over Drentse jongeren die kiezen om in de provincie te blijven of juist weg te gaan.

Reuringprijs

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde won de Reuringprijs. In het juryrapport wordt de geboren Groninger geprezen om zijn heldere en scherpe communicatie en de wijze waarop hij zijn gemeente en de provincie op de landelijke kaart zet.