Negentien koninklijke onderscheidingen uitgereikt in gemeente Groningen tijdens jaarlijkse lintjesregen

Foto: Nadine Jansen

In de gemeente Groningen werden vrijdagochtend negentien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt ter gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen.

Burgemeester Koen Schuiling speldde achttien van de negentien lintjes op in de Anda Kerkhovenzaal op het stadhuis. Daarna belde Schuiling met de negentiende decorandus.

De hoogste onderscheiding ging, zoals vrijwel altijd, naar een hoogleraar van de RUG: professor Gerard van den Berg, arbeids- en gezondheidseconoom. Daarnaast werden in totaal vijf inwoners van de gemeente benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De rest werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van de 19 decorandi zijn 4 vrouw en 15 man. De jongste decorandus is 54 jaar en de oudste is 87 jaar oud. Tien decorandi wonen in Groningen, 2 in Haren, 2 in Glimmen, 1 in Onnen, 1 in Ten Post, 2 in Ten Boer en 1 in Thesinge. Er zijn dit jaar 2 echtparen aan wie een Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt.

Een lijst met alle gedecoreerden is hier te vinden.