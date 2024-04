Kunstorganisatie Kunstpunt neemt tijdelijk haar intrek in leegstaand Vapiano-gebouw

Foto: Google Maps - Streetview

Kunstorganisatie Kunstpunt verblijft de komende maanden in het leegstaande gebouw van Vapiano aan de Nieuwe Markt. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag laten weten.

Het pand staat al enige tijd leeg nadat de horecaketen Vapiano het gebouw had verlaten. Het lukte Vapiano niet om op de locatie voldoende winst te genereren waardoor het niet langer de huur kon betalen. Het pand is in eigendom van de gemeente. “Op dit moment is een bedrijfsmakelaar bezig om het gebouw opnieuw te verhuren”, vertelt Van Niejenhuis. “Daar is veel animo voor. We verwachten ook dat het de komende tijd opnieuw verhuurd zal worden, maar het kan wel enige maanden gaan duren. Daarom hebben we gekozen om via leegstandsorganisatie CareX het tijdelijk in gebruik te geven.”

“De tijdelijke gebruiker zal het Kunstpunt zijn. Zij hebben daarvoor ook al een bruikleenovereenkomst ondertekend.” Kunstpunt houdt zich onder andere bezig met het uitlenen van kunstwerken en het ontwikkelen van kunst.