Foto: Andries Oord

Politieagenten hebben in de nacht van zondag op maandag een 23-jarige man uit Groningen aangehouden voor inbraak. Dat meldt teamchef Gerard de Jonge op X.

De man werd op heterdaad aangehouden nadat hij een inbraak had gepleegd bij een onderneming aan de Steentilstraat. Mede dankzij getuigen kon de verdachte honderd meter verderop worden aangehouden. Hij had de buit in zijn kleding gestopt.

De inbreker heeft inmiddels een bekennende verklaring afgelegd.