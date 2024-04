Remco Van Den Berg - 112Groningen

Op de Hylkemaheerd in de Stad is maandagavond een persoon te water geraakt. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer uit het water gehaald. Het is niet duidelijk hoe het met de persoon gaat.

Volgens 112 Groningen gaat het vermoedelijk om een kindje dat in het water is gevallen tijdens het spelen. Over de oorzaak van het incident is niets betekend.