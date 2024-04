Groningse boswachter Bart Zwiers overhandigt beterschapswensen aan Tweede Kamer

Foto via Bart Zwiers

Bart Zwiers, boswachter bij Natuurmonumenten in natuurgebied de Onlanden, was dinsdag in Den Haag om 81.497 beterschapswensen te overhandigen aan de Tweede Kamer. Met deze actie doet Zwiers, samen met andere boswachters, een oproep aan de politiek om de natuur beter te beschermen.

Zwiers werkt al zo’n 25 jaar als boswachter. Hij sprak eerder met OOG TV over zijn zorgen om de Groningse natuur: “Heidegebied Vijftig Bunder bij Midlaren was tien jaar geleden een bloeiende, paarse heide. Daar is helemaal niks meer van over. Het ecosysteem is helemaal versnipperd, wat ook slecht is voor de vlinders, vogels, mieren die er leven.”

De gevolgen daarvan zijn ook voor de mens voelbaar. “Een ecosysteem bestaat uit verschillende onderdelen. En wij mensen maken daar ook deel van uit. Wij hebben een goed werkend ecosysteem nodig voor bijvoorbeeld schone lucht, eten en drinkwater. Als onderdelen eruit vallen, stort het hele kaartenhuis in elkaar”, legde hij uit. “De laatste dertig jaar heb ik gezien dat het aantal insecten met zo’n 76 procent is afgenomen. Dan denk je ‘boeie’, maar dat is wel degelijk belangrijk. We hebben insecten keihard nodig voor onze voedselvoorziening. Zij bestuiven ons eten”, vertelt Zwiers.

Protest

In november trok Zwiers met tweehonderd boswachters naar het Haagse Malieveld om de noodklok te luiden: “De tijd van beloften is voorbij. We moeten nu voor de natuur zorgen. Het is tijd voor actie!” De Groningse boswachter sprak met verschillende politici.

Ondanks de boswachtersmars, stemden de politici vorige maand tegen de Europese natuurherstelwet. Een grote klap voor de Nederlandse natuur en boswachter Zwiers. “Echt een teleurstelling”, aldus boswachter Zwiers. “Als regering moet je plannen maken voor 30 of 40 jaar vooruit, maar die langetermijnvisie ontbreekt. We hebben bestuurders nodig die sterk beleid willen voeren voor de toekomstige generatie.”

Beterschapswensen

Zwiers deed samen met collega’s een onderzoek onder de Nederlandse bevolking: “Zo’n 86 procent van de Nederlanders wil dat de overheid beter voor de natuur gaat zorgen. Om die zorgen in beeld te brengen, heeft natuurmonumenten de bevolking opgeroepen om een beterschapskaartje te schrijven aan de politiek met daarin de oproep om de natuur beter te beschermen.” Die wensen worden vandaag aan de nieuwe politieke leiders overhandigd.

“Dat 81.497 mensen de tijd hebben genomen om hun persoonlijke beterschapswens voor de natuur in te sturen, laat zien dat inwoners van Nederlanders net zo bezorgd zijn over de staat van de natuur als wij”, vertelt Zwiers.

Zetel voor de natuur

De boswachters overhandigen de beterschapswensen in de vorm van een transparante No Waste Chair, ontworpen door Kees Dekkers. Kamerleden kunnen op de stoel gaan zitten en luisteren naar ingesproken beterschapswensen. “Ik wens de natuur beterschap omdat ik graag buiten wil blijven spelen”, is één van die wensen, ingestuurd door een kind.

Zwiers hoopt dat de politici in Den Haag de tijd nemen om te luisteren naar de inzendingen van inwoners van Nederland en dat dit aanzet tot actie.