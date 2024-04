Groningen krijgt gedenksteen die herinnert aan onopgeloste moordzaken

In Groningen komt een gedenksteen die herinnert aan onopgeloste moordzaken. Dat is zaterdag bekendgemaakt op de Cold Casedag die plaatsvond in het Stadhuis.

De Cold Casedag wordt mede georganiseerd door misdaadverslaggever Mick van Wely en werd voor het eerst in Groningen gehouden. Familieleden van onopgeloste zaken kwamen zaterdag naar het Stadhuis. Dat er juist in Groningen een tegel komt is niet vreemd omdat er in de provincie vijftien onopgeloste moordzaken op de plank liggen. De bekendste cold case is de vermissing van Marian Kusters. De prostituee werd voor het laatst gezien in de nacht van 7 op 8 december 2009 op de Bornholmstraat. Kort voor haar vermissing had de vrouw de politie getipt over een mogelijke verdachte in een andere vermissingszaak. Tot op heden heeft onderzoek niets opgeleverd en is Kusters spoorloos.

Door het plaatsen van een tegel is er de hoop dat door de confrontatie mensen gaan praten. “Zwijgen over moord is ongehoord”, zo stelt de organisatie van de dag. Waar de tegel gaat komen is nog onbekend. Wel heeft burgemeester Koen Schuiling aangegeven dat dit op een mooie plek zal zijn.