Gemeente procedeert niet door tegen GHHC rond ‘gelijk speelveld’: ‘Succesvol hoger beroep geen juridische mogelijkheid’

Foto Jacob Gunter. Groningen - Nijmegen

Hockeyclub Groningen krijgt toch een uitzondering binnen het ‘gelijke speelveld’ rond sportclubs en huurtarieven in de gemeente. Dat maakte wethouder Inge Jongman dinsdag bekend. Het college laat een een gang naar het gerechtshof daarmee varen, nadat de rechtbank de gemeente in januari verbood om het huurcontract met GHHC op te zeggen.

De gemeente bood vorig jaar, onder de noemer ‘gelijk speelveld’, een groot aantal verenigingen dezelfde huurvoorwaarden aan. Bij Hockeyclub Groningen (voorheen GHHC) stuitte dat echter op verzet. In een huurovereenkomst uit 2014 staat dat deze alleen opgezegd mag worden bij een gedwongen verhuizing. De gemeente wil de overeenkomst toch ontbinden, mede vanwege het feit dat Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. Die nieuwe situatie is, zo stelde de kantonrechter begin in januari, geen reden voor ontbinding van het contract.

De gemeente overwoog daarop in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, omdat niet wil dat één vereniging zich uitsluit van de nieuwe afspraken rond het gelijke speelveld. Maar de gemeente denkt dat het waarschijnlijk bot gaat vangen bij het gerechtshof in een hoger beroepszaak.

“Het college staat nog steeds achter het Gelijk Speelveld en streeft ernaar clubs in de gemeente Groningen gelijk te behandelen”, stelt Jongman. We hebben ons beraden op onze juridische positie en menen dat er geen juridische mogelijkheid is om een succesvol hoger beroep in te stellen. We betreuren het dat HCG geen onderdeel uitmaakt van dit Gelijk Speelveld, maar we zijn constructief met elkaar in gesprek over de verdere samenwerking.”