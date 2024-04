Frisse laatste weekdagen opmaat naar aangenaam weekend, maar kans op een bui blijft

De laatste dagen voor het weekend blijven onverminderd fris, met een weerbeeld waar wolkenvelden de boventoon voeren. De kans op een bui blijft ook in het weekend aanwezig, maar de temperatuur gaat dan wel drastisch omhoog.

Het frisse weer van de afgelopen tijd houdt stand tot en met het weekend, vertelt weerman Johan Kamphuis: “Donderdagochtend is er veel bewolking en valt er een enkele bui of buitje. In de middag en de avond volgen meer buien. Het wordt 9 graden bij een matige noordwestenwind. Vrijdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door een enkele opklaring. Er is kans op een verspreid buitje en het wordt, bij rustig weer, zo’n 11 graden.”

Op Koningsnacht valt er nog wat regen, vervolgt Kamphuis. Koningsdag zelf brengt een flinke temperatuurstijging: “Koningsdag verloopt een stuk zachter bij ongeveer 17 graden. De dag begint met veel bewolking en heel lokaal een spatje lichte regen. In de loop van de ochtend volgt een periode met af en toe zon. Dan loopt het kwik snel op. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en vooral in de avond is er kans op een bui. De wind uit het zuidoosten is niet al te sterk. Zondag wordt het 18 graden en is er af en toe zon. Een groot deel va de dag verloopt droog, maar ook dan is er kans op een bui.”

Voor begin volgende week denkt Kamphuis dat de aangename kwikstanden standhouden en zelfs nog wat zouden kunnen stijgen: “De kans op een bui is maandag nog wat kleiner. Het wordt 16 tot 18 graden met nu en dan zon. Dinsdag zou het wel eens een stuk warmer kunnen worden met kwikstanden oplopend tot boven de 20 graden. Of het ook droog blijft, is nog even de vraag.”