Eerste grond verzet voor Google-datacenter op bedrijventerrein Westpoort

Marco Ynema (Google) met Carine Bloemhoff (wethouder) voor de graafmachine - Foto via Google Datacenters

Op een stuk grond van acht hectare tussen de spoorlijn richting Leeuwarden en het hoogspanningsstation van Tennet op bedrijventerrein Westpoort ging dinsdagochtend de eerste graafmachine aan de slag voor de bouw van een nieuw datacenter van Google.

Marco Ynema van Google en wethouder Carine Bloemhoff poseerden voor de graafmachine die begon aan het grondwerk.

De ‘kleinschalige satellietfaciliteit’ van Google wordt een datacentrum met bijbehorende voorzieningen, installaties, kantoren en parkeerplekken, waarmee zo’n acht hectare wordt bebouwd. In totaal heeft Google voor het datacenter zo’n twintig hectare grond gekocht. Google wil het datacenter voorzien van stroom via windenergie en zonnepanelen op het dak. Daarnaast wordt het datacenter klaargemaakt om warmte te kunnen winnen en terug te leveren.

Google investeert 600 miljoen euro in het datacenter, bijbehorende infrastructuur en grondwerk. Bovendien krijgt het perceel veel groen en water en betaalt de internetgigant mee aan de ecologische verbindingszone langs de Zuidwending en een mogelijke rondweg rondom Westpoort.

Het datacenter moet 125 directe banen opleveren. Volgend jaar moeten de eerste servers in het nieuwe gebouw aan gaan.

De komst van het datacenter lag gevoelig in de lokale politiek. In het coalitieakkoord staat dat er geen nieuwe datacenters bij mogen komen in de gemeente. De komst van het ‘kleine’ datacenter lag echter al langer vast en daarom gaat de bouw door.