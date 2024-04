Op de A7 zijn maandag aan het eind van de middag vier auto’s op elkaar gebotst. Dat schrijft RTV Noord. De botsing gebeurde in de richting van Hoogkerk.

Bij het ongeluk is behoorlijke schade aan de auto’s ontstaan. Verschillende auto-onderdelen zijn losgekomen van de auto’s en liggen bezaaid over het wegdek. Meerdere personen worden door ambulancepersoneel nagekeken. De A7 is tijdelijk afgesloten.