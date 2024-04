Beveiliger mishandeld op Grote Markt, agenten trekken wapenstok

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee personen aangehouden na een mishandeling op de Grote Markt. Bij de mishandeling raakte een beveiliger gewond.

Het incident vond plaats in het begin van de nacht. “Een beveiliger van een horecagelegenheid aan de Grote Markt werd mishandeld”, vertelt de politie. “Wij zijn daarop ter plaatse gekomen. Toen we de verdachte, een 22-jarige man uit Groningen, aan wilden houden probeerde een groep personen de arrestatie te voorkomen. We hebben daarop geweld moeten toepassen. Ook hebben we een tweede persoon aan moeten houden.” Beide personen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Volgens nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl is de beveiliger hard op zijn hoofd geslagen en is de persoon daarbij lichtgewond geraakt. Volgens de fotograaf moesten agenten de wapenstok gebruiken om de groep personen op afstand te houden. Over de aanleiding van de mishandeling is niets bekend. De beveiliger heeft inmiddels aangifte gedaan.