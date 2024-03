Vrijwilligers ruimen zwerfafval op tijdens Landelijke Opschoondag

Foto: Sandra Uittenbogaart

Tientallen vrijwilligers zijn zaterdag in de gemeente de straat opgegaan om zwerfafval op te ruimen in het kader van de Landelijke Opschoondag. Volgens de organisatie vonden er in Groningen 267 acties plaats.

Landelijk zijn er 2.515 acties aangemeld. In Groningen gaat het om individuele acties, maar ook om gezamenlijke opruimacties van scholen, sportclubs, bedrijven en verenigingen. In totaal hebben zich voor deze zaterdag 38.125 mensen aangemeld die de handen uit de mouwen willen steken. De Landelijke Opschoondag wordt voor de 22ste keer gehouden en is een initiatief van Supporter van Schoon.

“De Landelijke Opschoondag is wat mij betreft een van de belangrijkste dagen van het jaar”, vertelt Hester Klein Lankhorst van de organisatie. “We maken Groningen lenteklaar en we laten zien dat afval niet op straat hoort. En als het er toch ligt, laten we het dan met elkaar opruimen zoals vandaag. Ik ben blij dat zo veel mensen de handen uit de mouwen steken. Uit ervaring weten we dat er vandaag nog veel meer Nederlanders de straat op gaan. En zien opschonen, doet opschonen en schoon houdt schoon.”

Meer informatie over de actie vind je op deze website.