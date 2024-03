Verbouwing Hoofdstation wordt miljoenen duurder; provincie wil portemonnee trekken, maar ook gemeente krijgt rekening

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De kosten voor de verbouwing van het Hoofdstation zijn opnieuw flink gestegen. De provincie Groningen wil daarom de portemonnee trekken en nog eens ruim achttien miljoen euro investeren in het project.

Dat werd dinsdagmiddag bekendgemaakt door het provinciebestuur. Volgens het college van Gedeputeerde Staten komen de kosten nog steeds voort uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, met stijgende prijzen en vertragingen tot gevolg.

Het is niet voor het eerst dat er geld bij moet in het project Groningen Spoorzone. In 2017 gingen er al tien provinciale miljoenen bij in de pot en in 2019 moest er nog eens 26 miljoen euro bij. Het oorspronkelijk op 270 miljoen euro begrootte project komt nu uit op 348 miljoen euro. De provincie is opdrachtgever voor het project en moet daarom opdraaien voor de meerkosten, zolang ze de aannemer (Strukton) niet aan te rekenen zijn.

Gemeente moet ook gaan betalen voor duurdere fietstunnel

Eén van de deelprojecten binnen de grootschalige verbouwing van het Hoofdstation is de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Die blijkt ruim drie miljoen euro duurder uit te vallen. Deze fietstunnel is volgens de provincie een gemeentelijke aangelegenheid en daarom wil het provinciebestuur ook de gemeente Groningen aanspreken op haar kas. De gesprekken hierover zijn nog gaande, aldus het provinciebestuur.

Klaar in 2026 na lange treinvrije periode

De Provinciale Staten moeten nog wel toestemming geven voor de miljoeneninjectie in het nieuwe Hoofdstation. Het project Groningen Spoorzone in de zomer van 2026 afgerond, twee jaar later dan gepland. Om dat te kunnen doen, volgt er volgend jaar nog een lange treinvrije periode van 51 dagen.