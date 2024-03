Velocitas 1897 letterlijk kansloos tegen HZVV

Foto Andor Heij. Velocitas - HZVV

Velocitas 1897 verloor zaterdagmiddag in eigen huis met 1-0 van kampioenskandidaat HZVV uit Hoogeveen.

De eindstand van dit duel in de eerste klasse J doet anders vermoeden, maar HZVV was veel sterker en Velocitas kreeg letterlijk geen kans. “We waren aanvallend onmachtig, we wisten geen enkele kans te creëren, het is voor het eerst in vier jaar dat ik hier trainer ben, dat ik dat heb meegemaakt”, aldus Velocitas-trainer Simon Cageling na afloop.

Tuur de Vries belangrijk

Het was aan Velocitas-doelman Tuur de Vries te danken dat de schade voor de pauze beperkt bleef. De Vries was de sterkste bij inzetten van dichtbij van Sander Dzemidzic en Yoran Popovic. Ook ranselde De Vries op fraaie wijze een schot van Tim Riksman uit de kruising.

Strafschop

Na 25 minuten vloerde Jochem de Vries HZVV aanvaller-Dzemidzic in het strafschopgebied. Tuur de Vries was dit keer kansloos op de inzet vanaf elf meter van dezelfde Dzemidzic: 1-0.

Na de pauze had Velocitas het wel wat beter staan, maar HZVV bleef sterker. De ploeg uit Hoogeveen bleef maar kansen missen. Noel van der Sleen schoot vrijstaand wild over en even later was De Vries weer een sta in de weg. Dzemidzic was in de slotfase dicht bij zijn tweede, maar de bal rolde rakelings naast.

Geen krimp

Velocitas hield door het uitblijven van meer tegendoelpunten hoop op dat ene moment dat misschien een punt zou opleveren. Dat moment kwam niet. Bij vlagen werd tot het strafschopgebied van de tegenstander aardig gecombineerd, maar de HZVV defensie onder leiding van de ervaren Alex Zomer gaf geen krimp. Jens Zijlstra van Velocitas kreeg nog rood vanwege het neerleggen van de doorgebroken Jens van Rooijen.

Beter

“HZVV was gewoon beter”, zei Cageling over de wedstrijd. “Wij kwamen er zeker voor de pauze niet aan te pas. Ik denk dat het wel belangrijk was dat we lang in de wedstrijd zijn gebleven. Zo kan je na de rust misschien anders spelen en dat er nog iets kan gebeuren. Maar dat hebben we zeker niet gered”.

Velocitas zakte door de nederlaag naar de zesde plek met 25 punten uit 17 wedstrijden. Cageling denkt dat er meer in het vat zit: “We gaan nog veel wedstrijden winnen, daar ben ik van overtuigd. We gaan ook zeker een paar plekken stijgen”.

Velocitas speelt volgende week zondag uit de derby tegen GRC Groningen

Velocitas 1897 – HZVV 0-1. 25. 0-1 Sander Dzemidzic (strafschop). Rood: 90. Jens Dijkstra (Velocitas). Toeschouwers: 200.