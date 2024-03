Vaste eenmalige schadevergoeding nu beschikbaar voor bevingsgedupeerden

Foto via Groninger Bodem Beweging

De verhoogde vaste eenmalige vergoeding voor aardbevingsschade van 10.000 euro (voorheen 5.000 euro) is vanaf maandag beschikbaar in het gehele gebied waar IMG schade compenseert.

De instelling van de verhoogde vergoeding is één van de kabinetsmaatregelen, naar aanleiding van parlementaire enquête naar de gaswinning. De maatregel moet de afhandeling van de schade milder, menselijker en makkelijker maken, door bewoners met een lopende aanvraag zo snel als mogelijk duidelijkheid bieden en nieuwe aanvragen binnen een redelijke termijn af te handelen.

Bewoners in het gehele effectgebied van de bevingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen nu een aanvraag doen. Dus ook inwoners van de gebieden binnen zes kilometer rondom het Groningenveld (omgeving Winschoten) en de gasopslag Norg die nog geen fysieke schade aan hun woning of gebouw hebben gemeld. Na een aanvraag voor de vaste vergoeding doet het IMG altijd een nulmeting. Hierin legt een schade-opnemer alle zichtbare schades vast. Zo hebben aanvragers een totaalbeeld. Voorwaarde voor de vaste vergoeding is wel dat inwoners daarna geen nieuwe schade meer kunnen melden, totdat er meer schade is ontstaan door een nieuwe aardbeving.

De vaste eenmalige vergoeding voor kleinere gebouwen, zoals garageboxen, blijft 5.000 euro.

Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen al fysieke schade melden volgens het nieuwe beleid (vaste vergoeding van 10.000 euro, daadwerkelijk herstel tot 60.000 euro of maatwerk). Het IMG verwacht heel 2024 nodig te hebben om alle uitbreidingen in te voeren: “Zodra het kan, verruimen wij dit gebied voor bewoners van de gemeenten Groningen en Oldambt en de overige gemeenten, zodat ook zij een schademelding voor maatwerk of daadwerkelijk herstel kunnen indienen.”