Website provincie Groningen weer bereikbaar na DDoS-aanval (update)

Foto: Provincie Groningen

De website van de provincie Groningen was sinds maandagochtend onbereikbaar door een DDoS-aanval. Ook andere Nederlandse provincies kampen met hetzelfde probleem. Na zo’n zeven uur uit de lucht te zijn geweest, was de website van de provincie rond 15.00 uur weer online.

In eerste instantie kon de provincie de oorzaak van de problemen met de website niet bevestigen. Later op maandagmiddag kwam uitsluitsel: de oorzaak is een DDoS-aanval. De oorzaak hiervan is op dit moment nog onduidelijk.

Door een tijdelijke oplossing werkt de site inmiddels weer en kunnen er ook subsidies en vergunningen worden aangevraagd. Er volgt nog onderzoek naar de oorzaak een eventuele gevolgen van deze DDoS-aanval.

Distributed Denial of Service

Tijdens een DDOS-aanval (Distributed Denial of Service) proberen kwaadwillenden de betreffende website te overspoelen met verzoeken. Dat kunnen servers soms niet aan, waardoor andere gebruikers geen toegang meer kunnen krijgen tot de website.

Het is niet voor het eerst dat bedrijven en overheden in Nederland te maken krijgen met dergelijke aanvallen. Een jaar geleden lag de website van het UMCG bijna twee dagen plat vanwege een dergelijke DDoS-aanval, die toen waarschijnlijk werd veroorzaakt door (Pro-)Russische hackers.