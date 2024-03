RUG gaat 40.000 lichtarmaturen vervangen door slimme en zuinige LED-verlichting

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De Rijksuniversiteit Groningen gaat de komende jaren 40.000 lichtarmaturen vervangen. Verouderde lichtbronnen worden ingewisseld voor slimme en zuinige LED-verlichting.

Het project wordt uitgevoerd door BAM Bouw en Techniek, begint dit voorjaar en zal naar verwachting enkele jaren gaan duren. “Het is niet een kwestie van een peertje eruit draaien en een nieuw lamp erin plaatsen”, vertelt Marten Vellema van de RUG. “We vervangen het gehele armatuur en die worden vervolgens gegroepeerd aangesloten. Tevens wordt in veel gevallen de lichtschakeling vervangen door het toepassen van sensoren.” Op sommige plekken zal de vervanging soepel verlopen, op andere plekken zullen volledige plafonds geopend moeten worden waarbij ook de bedrading opnieuw aangelegd moet worden. “De insteek is om de overlast tot een minimum te beperken.”

Vijftig tot tachtig procent minder energie

De verwachting is dat de RUG met de aanpassing op termijn vijftig tot tachtig procent minder energie zal gaan verbruiken. Behalve zuinige LED-verlichting worden ook sensoren geïnstalleerd waardoor er een intelligent systeem ontstaat. Dankzij deze sensoren zal de verlichting alleen branden wanneer het nodig is. De sensor gaat er ook voor zorgen dat de lichtsterkte automatisch wordt aangepast.

Draadloos schakelsysteem

Voor het project is een Europese aanbesteding doorlopen, waarbij de opdracht gegund is aan BAM Bouw en Techniek. Zij gaan het project uitvoeren, samen met verlichtingspartner Maas&Hagoort. Zij hebben ervoor gekozen om de verlichting te voorzien van een draadloos schakelsysteem. “Dit heeft als voordeel dat we het aantal werkzaamheden in de diverse ruimtes van de RUG-locaties beperken. Met het gekozen systeem creëren wij comfortabele techniek en is de RUG klaar voor de toekomst”, aldus Simon Wijbenga, projectleider bij BAM. Behalve het vervangen van de lampen bestaat het contract ook uit het onderhouden van de verlichting voor de komende tien jaar.

Als eerste zal er gewerkt gaan worden in het complex bij de Faculteit Medische Wetenschappen en bij de KVI. In deze gebouwen valt de meeste winst te behalen en is de verlichting het meest toe aan vervanging.