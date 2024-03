Provincie wil weten van inwoners hoe de 100 miljoen van Rijk voor samenhang, gezondheid en werkgelegenheid besteed moet worden

Foto via Provincie Groningen

Kwartiermaker Henk Nijboer wil van inwoners, maatschappelijke organisaties, experts en andere geïnteresseerden weten hoe de honderden miljoenen euro’s, die het Rijk de komende jaren wil investeren op sociaal gebied in de door aardbevingen getroffen regio, besteed moeten worden.

Na de parlementaire enquête over de gaswinning kondigde het kabinet met ‘Nij Begun’ een aanpak voor meerdere jaren aan voor Groningen en Noord-Drenthe. Eén van de onderdelen hiervan is een sociale agenda. Dit plan moet antwoord geven op de vraag hoe de sociale samenhang, gezondheid en kansen voor de volgende generatie in Groningen en Noord-Drenthe structureel verbeterd kan worden.

Daarom worden er vier bijeenkomsten georganiseerd, waar inwoners, maatschappelijke organisaties, experts en andere geïnteresseerden mee kunnen denken en praten waar het geld voor de sociale agenda de komende dertig jaar (100 miljoen euro per jaar) naartoe moet.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Maandagavond 11 maart in Kielzog in Hoogezand

Donderdagavond 14 maart in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten

Maandagavond 18 maart in De Postwagen in Tolbert

Donderdagavond 21 maart in De Molenberg in Delfzijl

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur, de zaal gaat open vanaf 19.00 uur.