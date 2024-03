Lichte aardbeving bij Westeremden

Bij Westeremden in de gemeente Eemsdelta heeft woensdagmiddag een aardbeving plaatsgevonden. Dat laat het KNMI weten.

Volgens het KNMI had de beving een kracht van 0.5 op de schaal van Richter. De aardbeving vond plaats om 13.10 uur. Het ging om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied.

De beving bij Westeremden was één de lichtste van deze maand. Vorige week trilde de aarde met een magnitude van 1.0 bij Usquert. Dezelfde week vonden er lichtere bevingen plaats onder Woldendorp (0.5) en Stedum (0.4). De zwaarste beving van dit jaar vond plaats bij Luddeweer en had een kracht van 1.2 op de schaal van Richter.