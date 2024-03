Kledingbank Hoogkerk zit met de handen in het haar: “Van de brandweer moeten we het pand uit”

Foto: Google Maps

Kledingbank Hoogkerk zit met de handen in het haar. De brandweer heeft bij een controle geconstateerd dat er sprake is van een onveilige situatie. Volgens Gerard Kluin betekent dit dat de kledingbank elk moment dakloos kan raken.

Hoi Gerard! Wat is er aan de hand?

“Wij zitten sinds een aantal jaren aan De Verbetering in Hoogkerk. We zitten in een gebouw dat vast zit aan het WIJ-gebouw. Onlangs heeft de brandweer een inspectie uitgevoerd en geconstateerd dat het niet veilig is. Wij moeten daar vertrekken. En dat betekent dat het op elk moment gebeurd kan zijn. Op dit moment zijn we nog in bedrijf, maar als op maandag of dinsdag de inspecteur langs komt en de deur op slot draait, dan is het einde oefening. Dan zijn wij dakloos. Dat zwaard van Damocles hangt boven ons hoofd.”

Jullie zitten dus met de handen in het haar?

“Ja. Want we hebben geen zicht op een nieuw pand waar we in kunnen trekken. Terwijl wat we doen een groot succes is. In 2022 hadden wij ongeveer 2.000 bezoekers. Vorig jaar zijn we gegroeid naar 3.500 bezoekers. We zijn een kledingbank, maar we hebben ook een mini-voedselbank. En we zijn sinds enige tijd afhaalpunt van de voedselbank aan de Ulgersmaweg. Als mensen vanuit Hoogkerk naar de andere kant van de stad moeten, dan is dat een hele tocht. Daarom fungeren wij als afhaalpunt, wat het super makkelijk maakt. En daarnaast, ook niet onbelangrijk, is de sociale cohesie. Mensen ontmoeten elkaar bij ons.”

Waar hoop je op?

“Ik hoop dat we snel een nieuwe, en veilige, plek krijgen toegewezen. En het liefst ook in Hoogkerk. We zitten nu echt op een fantastische plek. Een groot deel van de mensen die ons bezoekt heeft te maken met schaamte. Maar omdat we direct naast de WIJ zitten valt die schaamte weg. Voor omstanders, voor buren, lijkt het alsof je naar het wijkgebouw gaat. Dus zoiets continueren, dat zou onze voorkeur hebben.”

De fractie van GroenLinks heeft aandacht gevraagd voor de situatie, zonder dat de wethouder met een toezegging kwam. Is er al enig zicht op een oplossing?

“Nee. En het klopt dat we heel goed geholpen worden. Een raadslid van GroenLinks zet zich heel erg voor ons in, maar ook vanuit WIJ gebeurt dat. Zij hebben korte lijntjes met de gemeente, en hebben aangegeven dat het heel belangrijk is dat wij kunnen blijven bestaan omdat we een belangrijke functie vervullen.”

Stel dat jullie wegvallen. Wat zou dat betekenen?

“Dan breng je 3.500 mensen in de problemen. In onze gemeente zijn er heel veel mooie initiatieven. Maar als je net teveel verdient, of teveel vermogen hebt, mag je niet van elke dienst gebruik maken. Bij ons is iedereen welkom, dus ook specifiek de groep die er buiten valt, maar toch heel veel moeite heeft om de touwtjes aan elkaar vast te knopen. Juist die groep heeft het de afgelopen jaren, met de inflatie, moeilijker gekregen. Dus die mensen laat je dan zitten.”

Het betekent dat jullie met spoed op zoek zijn naar een nieuwe ruimte. Stel nu dat iemand dit artikel leest en denkt, ik zou wel willen helpen. Kan diegene contact met jullie zoeken?

“Alle hulp is welkom. En jazeker, die mensen mogen contact met mij opnemen. En zoals ik zei: het mooiste zou zijn als we een plek in het centrum van Hoogkerk kunnen behouden. En het liefst ook voor zo weinig mogelijk geld, want als kledingbank hebben we weinig vet op de botten.”

Mensen die Kledingbank Hoogkerk willen helpen kunnen contact opnemen via de Facebookpagina.

